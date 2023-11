In Nijmegen heeft woensdag 78,4 procent van de inwoners gestemd voor de Tweede Kamer. De opkomst is lager dan bij de vorige verkiezingen. In 2021 stemde 80,2 procent van de Nijmegenaren en in 2017 79 procent. In 2012 en 2010 was de opkomst in de grootste stad van Gelderland wel wat lager dan nu.