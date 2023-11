Partijleider Henri Bontenbal van het CDA is „teleurgesteld”, zo zegt hij na de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. Het CDA behaalt volgens de poll 5 zetels. Nu heeft de partij nog 14 zetels in de Tweede Kamer. „Ik had gehoopt dat er meer in zat”, aldus Bontenbal.