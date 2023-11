De voorspelde uitslag van de verkiezingen baart leider Lilian Marijnissen van de SP zorgen. „Ik zie met deze uitslag niet dat we een socialer Nederland krijgen”, zei Marijnissen op de verkiezingsbijeenkomst van haar partij in Amersfoort in een eerste reactie op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. Daarin staat de partij op 5 zetels. Nu bezetten de socialisten nog 9 zetels in de Tweede Kamer.