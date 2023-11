Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil graag in een nieuw kabinet gaan zitten. Hij zegt dat hij bereid is om over zijn schaduw heen te springen. Maar hij erkende in zijn toespraak tot zo’n zeshonderd tot zevenhonderd aanhangers in zijn thuisstad Enschede ook dat de vorming van een nieuwe regering niet eenvoudig zal worden.