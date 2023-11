BBB hoopt dat de partij, als alle stemmen zijn geteld, uiteindelijk 8 of 9 zetels behaalt. Dat zei de Overijsselse provinciebestuurder Maurits von Martels woensdagavond in Bathmen na de eerste exitpoll. Volgens hem leverde het tellen van alle stemmen zijn partij na de verkiezingen voor Provinciale Staten eerder dit jaar ook nog extra zetels op. BBB staat op 7 zetels in de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL.