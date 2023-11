NSC is tevreden met exitpoll, noemt winst van PVV een schok

„Een nieuwe periode gaat beginnen”, zegt Nicolien van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract (NSC) in een eerste reactie op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt zou in één klap 20 zetels krijgen in de Tweede Kamer. De nummer twee op de lijst van de partij is „blij en trots”. Van Vroonhoven noemt de winst van de PVV een „gigantische schok”. Ze wil niet zeggen of de partij blijft bij het uitsluiten van de PVV. Daar zal Omtzigt later wat over zeggen, zegt ze.