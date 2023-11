Aanhangers van DENK hebben gelaten gereageerd op de 2 zetels die de partij krijgt in de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. De partij had gehoopt op zijn minst de huidige 3 zetels in de Tweede Kamer te behouden. Huidig Kamerlid, medeoprichter en oud-fractievoorzitter Farid Azarkan is „teleurgesteld”, maar hoopt dat het er uiteindelijk toch nog 3 worden.