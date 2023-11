Bij de partijbijeenkomst van Partij voor de Dieren in hotel Park Centraal Den Haag werd het woensdagavond stil na de eerste exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. De dierenpartij stond daarin op 4 zetels. Momenteel heeft de partij 6 zetels in de Tweede Kamer. Na de tweede exitpoll klonk ongeloof onder de aanwezigen. De partij zakte daarin verder terug, naar 3 zetels.