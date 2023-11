De voorspelde winst van de PVV van Geert Wilders is „vreselijk”, vindt de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman. Ze denkt dat de partij een enorme opdracht heeft, „ook hier in de stad, om te zorgen dat we de boel wel een beetje bij elkaar houden. Verbinding maken tussen mensen”, zegt Moorman in een eerste reactie op de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL.