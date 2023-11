Bij de gemeente Den Haag waren dinsdag 62.808 stemmen uit het buitenland binnengekomen. Dat is zo’n 60 procent van de meer dan 100.000 Nederlanders in het buitenland die staan geregistreerd als kiezer. Woensdag zijn er volgens een woordvoerster ook nog „zakken vol” stembiljetten binnengekomen in Den Haag, waar de stemmen uit het buitenland worden geregistreerd.