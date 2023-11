De 51-jarige verdachte die zondagochtend is aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij van een schoonmaker in het Utrechtse TivoliVredenburg, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dit heeft de rechtbank in Utrecht woensdag gemeld na de voorgeleiding van de verdachte aan de rechter-commissaris. De verdachte zit vast op verdenking van moord dan wel doodslag.