Chipconcern Nvidia licht lager op Wall Street na resultaten

Chipbedrijf Nvidia behoorde woensdag tot de dalers op aandelenbeurzen in New York. De belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) behaalde afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet en versloeg ruimschoots de verwachtingen van analisten en beleggers. Nvidia waarschuwde wel voor een negatieve impact van de strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. Het aandeel, dat dit jaar al ruimschoots is verdrievoudigd in waarde, zakte 0,5 procent.