Met chemiebedrijf Nobian in Amersfoort zijn afspraken gemaakt over verduurzaming, meldt minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Door de afspraken kan het bedrijf „haar klimaatdoelstellingen met tien jaar versnellen en daarmee in 2030 al nagenoeg geen CO2 meer uitstoten”, aldus de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.