Arnhem laat negen varkens los in het bos bij Groot Warnsborn langs de A50. De Bonte Bentheimers gaan de eikels van de Amerikaanse eik in dat bos opeten. Zo zorgen ze er voor dat de exotische eik inheemse soorten niet langer kan overheersen, aldus de gemeente. De varkens blijven in elk geval een jaar in het bos rondscharrelen.