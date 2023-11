‘Drukte’ en koffie in het kleinste stembureau van Nederland

Er is al heel wat koffie geschonken, woensdagochtend voor 09.00 uur in de huiskamer van Wim Westhoff, in Marle (Overijssel). Hij is de gastheer van het kleinste stembureau van Nederland. „We hebben al zeven of acht stemmers gehad, en dat voor 09.00 uur. Dat is best veel, aangezien we er vandaag ongeveer zeventig verwachten”, zegt Westhoff. In het buurtschap in de gemeente Olst-Wijhe komen meestal in ieder geval de ongeveer vijftig geregistreerde kiesgerechtigden, maar ook andere kiezers van buiten Marle weten zijn huis te vinden.