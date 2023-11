In het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk brak in de nacht van dinsdag op woensdag brand uit. Vier onbewoonde woon-units stonden in brand. De brandweer bestreed met meerdere voertuigen de brand, zo meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op X.