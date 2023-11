In het Caribisch deel van het Koninkrijk, op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kan op 22 november in tien verschillende stemlokalen worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. De lokalen gaan om 07.30 uur open (Nederlandse tijd 12.30 uur) en sluiten om 21.00 uur, dat is Nederlandse tijd 02.00 uur.