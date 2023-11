Nvidia blijft doorgroeien en meldt opnieuw een recordomzet. Over het derde kwartaal kwam het totaal aan inkomsten uit op ruim 18 miljard dollar. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Met name de datacentertak van de belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) liet een sterke omzetstijging zien.