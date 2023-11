PVV-leider Geert Wilders en Rob Jetten (D66) zijn opnieuw met elkaar in botsing gekomen over asielmigratie. Jetten waarschuwde in het NOS-debat voor een superrechts kabinet, als de PVV en VVD het in een nieuw kabinet voor het zeggen krijgen. „Dan krijgen we nog meer symboolpolitiek, nog meer stoere taal”, zei Jetten.