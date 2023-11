Zowel het CDA als NSC van Pieter Omtzigt doen te weinig aan bestaanszekerheid, stelt SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen in debat met de partijen. „Of het nou het oude CDA is, of het nieuwe CDA, merk ik dat het veel over bestaanszekerheid gaat”, maar het blijft te veel bij woorden en te weinig bij daden, vindt de socialiste.