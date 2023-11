Leveranciers krijgen te lage prijs voor schoolfruit door rekenfout

Leveranciers van schoolfruit en -groente krijgen dit schooljaar door een rekenfout te weinig betaald, geeft demissionair minister Piet Adema (Landbouw) toe in een Kamerbrief. Zij krijgen 18 cent per stuk fruit of groente, terwijl ze volgens een nieuwe berekening ruim 19 cent nodig hebben om uit de kosten te komen. Daarom verhoogt de minister de vergoeding voor dit schooljaar naar 20 cent per stuk voor groente en fruit voor 500.000 schoolkinderen.