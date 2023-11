Nijmegen krijgt hybride elektriciteitscentrale op waterstofgas

Nijmegen krijgt een hybride elektriciteitscentrale, die klaar is om te gaan werken op waterstofgas. Nu is waterstof nog niet beschikbaar als brandstof, maar met het Rijk is afgesproken dat het terrein waarop de nieuwe centrale wordt gebouwd aangesloten zal worden op het landelijke netwerk voor waterstof. De centrale zal alleen draaien op momenten dat er niet voldoende stroom uit zon of wind kan worden opgewekt, zo blijkt uit een voorstel dat het Nijmeegse college van B en W dinsdag heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.