In de beek De Kleine Dommel bij de Brabantse plaats Geldrop is dinsdag zowel een schuimlaag als een lekkende jerrycan met daarin vermoedelijk drugsafval aangetroffen. In eerste instantie werd aangenomen dat het schuim werd veroorzaakt door de inhoud van de jerrycan, maar volgens Waterschap De Dommel staat dit los van elkaar.