De winkelbedrijven Lowe’s en Best Buy behoorden dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Bij bouwketen Lowe’s daalden de verkopen afgelopen kwartaal sterker dan verwacht, doordat consumenten minder uitgeven aan doe-het-zelfprojecten. Het bedrijf werd daardoor ook negatiever over de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd 2 procent lager gezet.