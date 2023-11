De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag de 42-jarige Cetin K. veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op de Amsterdamse Angela de Beer (35). K. schoot de vrouw in de nacht van 14 op 15 juni vorig jaar door het hoofd in recreatiegebied Spaarnwoude. Het slachtoffer probeerde een einde te maken aan haar relatie met K.