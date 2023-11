Bond: vraag kandidaat boa-opleiding naar kansen op VOG

De vakbond BOA ACP wil graag dat handhaversopleidingen van tevoren uitzoeken of een kandidaat-leerling wel in aanmerking komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Krijgen de studenten die namelijk niet, dan mogen ze niet op stage en kunnen ze naar een diploma en een baan als bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) fluiten. Zijn ze intussen wel voor de opleiding aangenomen, dan is er dus een opleidingsplek verspild, net als een studiejaar voor de jongere in kwestie.