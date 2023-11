Winkeliers Ter Apel sturen brandbrief om overlast asielzoekers

Ondernemers in Ter Apel zeggen het vertrouwen in de politiek op om de overlastgevende asielzoekers van het aanmeldcentrum in het dorp, waar in hun ogen te weinig aan wordt gedaan. Dat zeggen ze maandag in een brandbrief die gericht is aan de regering en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel toe behoort. Door de vele incidenten zoals diefstal wordt Ter Apel volgens de ondernemers door mensen gemeden en lopen zij omzet mis. Ze zijn naar eigen zeggen ten einde raad en voelen zich „lamgeslagen, machteloos” en „leeg”.