De nieuwe stichting Recht Kinderen van de Staat biedt juridische hulp aan onder anderen kinderen en ouders die tegen problemen aanlopen in de jeugdzorg. Daarmee willen de initiatiefnemers enkele lacunes in het rechtssysteem aanpakken, maakten ze bekend op een persconferentie in Den Haag op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.