Ook in Middelburg problemen met bezorging stempassen

Tientallen inwoners van de gemeente Middelburg hebben in de afgelopen dagen een nieuwe stempas aangevraagd omdat die van hen niet was bezorgd. De gemeente kwam het probleem op het spoor doordat relatief veel mensen uit een bepaalde straat om een vervangende pas kwamen vragen, legt een woordvoerder uit. „Uit gesprekken met hen bleek dan dat veel buren ook niks hadden ontvangen. We denken dat de stempassen in een aantal straten niet of slecht zijn bezorgd.”