Chemours legt fabriek in Dordrecht voortaan sneller stil

De veelbesproken Chemours-fabriek in Dordrecht kan voortaan bij een storing sneller worden stilgelegd, om zo te voorkomen dat schadelijke stoffen de lucht in gaan. Door het installeren van nieuwe technologie, waarbij de gassen die vrijkomen in het productieproces tijdelijk worden opgeslagen in een buffervat, gaat volgens de leiding van het bedrijf de uitstoot verder omlaag. Chemours heeft hier sinds 2018 zo’n 75 miljoen dollar (omgerekend bijna 69 miljoen euro) in geïnvesteerd.