Nederlandse huishoudens hebben in het derde kwartaal voor het eerst een verlies geleden op hun beleggingen in een jaar tijd. In totaal daalde de waarde van de beleggingsportefeuille met ongeveer 3,6 miljard euro tot ruim 162 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee komt een einde aan een periode van drie opeenvolgende kwartalen van waardestijging.