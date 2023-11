De VVD-afdeling in de provincie Groningen gaat bij de politie aangifte doen van diefstal en vernieling van campagnemateriaal. Volgens David Jan Meijer van het Groningse campagneteam worden op grote schaal spandoeken en sandwichborden gestolen of kapot gemaakt. „Het is veel erger dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. We worden nu geteisterd door diefstal en vernielingen.”