De politie heeft vorige week bij een speciale landelijke actie 95 personen gewaarschuwd om te stoppen met het downloaden, bezitten en verspreiden van kinderporno. Daarnaast zijn in het kader van de actieweek bij 55 mensen huiszoekingen geweest, waarbij in totaal ruim vierhonderd gegevensdragers in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. Er is vooralsnog niemand aangehouden.