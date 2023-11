Doordat het regent in Gaza, nemen momenteel de gezondheidsrisico’s in het gebied extra toe, waarschuwt het Rode Kruis maandag. Zondag viel er neerslag en ook voor maandag is er regen in de Gazastrook voorspeld. Door een gebrek aan brandstof functioneren de watersystemen er niet goed. Omdat grote groepen mensen in Gaza dicht op elkaar leven, raakt de infrastructuur bovendien verder overbelast.