Ook in Duitsland is er ophef over de topfunctionaris van het radicaalislamitische Afghaanse Talibanregime, die met de Nederlandse demissionair zorgminister Ernst Kuipers op de foto ging. De man hield in een moskee in het Duitse Keulen een toespraak, en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser veroordeelt dat als volstrekt onacceptabel.