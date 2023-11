Demissionair zorgminister Ernst Kuipers is eerder deze maand tijdens een WHO-conferentie op de foto gegaan met een vertegenwoordiger van de Taliban. „Ik wist op dat moment niet wie deze persoon was”, zegt de D66-bewindsman op X, waar de foto rondgaat. „Dit was een fout, had absoluut niet mogen gebeuren en betreur ik.”