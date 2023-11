SP plaatst foto met ‘eerlijke verhaal’ arbeidsmigratie bij OTTO

De SP heeft vrijdagmiddag geprobeerd om de baas van uitzendbureau OTTO Workforce, Frank van Gool, het „eerlijke verhaal” over arbeidsmigratie te vertellen, nadat Van Gool politici daar zelf toe had opgeroepen via een spandoek bij zijn hoofdkantoor. SP-Kamerlid Bart van Kent plaatste onder dat spandoek een grote foto van een armoedige kamer in een wooncomplex van OTTO. Donderdagavond was Van Gool, die eerder 100.000 euro doneerde aan de VVD, aanwezig bij het SBS6-verkiezingsdebat om te vertellen over het belang van arbeidsmigranten voor de Nederlandse economie.