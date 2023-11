De stemhulpen waarmee kiezers kunnen zien welke partijen bij hen passen, zijn al meer dan 5,5 miljoen keer ingevuld. De StemWijzer van ProDemos is sinds de lancering op 25 oktober zo’n 3,2 miljoen keer ingevuld. Het Kieskompas is sinds 30 oktober zeker 1,2 miljoen keer gebruikt. De Kieswijzer van DPG Media is 773.000 keer ingevuld. Die werd begin november gelanceerd.