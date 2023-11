Schapen- en geitenhouders in het Veluwse Putten kunnen tijdelijk subsidie krijgen voor het nemen van wolfwerende maatregelen om hun kudde te beschermen. De provincie Gelderland heeft die maatregel genomen omdat schapen in Putten deze week zijn aangevallen door vermoedelijk een wolf. De tijdelijke regeling voor veehouders in Nijkerk, die al was ingesteld, is verlengd.