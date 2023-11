Eis: 7,5 miljoen boete exploitant CSP industrieterrein Chemelot

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch 7,5 miljoen euro boete, waarvan 5 miljoen voorwaardelijk, geëist tegen exploitant Chemelot Site Permit BV (CSP) van industrieterrein Chemelot in Geleen. Het OM verwijt CSP in zes gevallen zijn taak als toezichthouder veronachtzaamd te hebben, variërend van het ontsnappen van een grote hoeveelheid blauwzuurgas tot en met brand bij enkele bedrijven op Chemelot, waarbij een werknemer om het leven kwam.