Zaak tegen oud-agent betrokken bij dood zwarte Amerikaanse mislukt

De rechtbank in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, heeft de zaak tegen een oud-politieagent die betrokken was bij een huiszoeking die leidde tot de dood van de zwarte Breonna Taylor in 2020, nietig verklaard. De jury kon het niet eens worden over de vraag of de man excessief geweld had gebruikt bij de nachtelijke inval. De dood van Taylor en die van andere zwarte Amerikanen leidde tot een golf van protesten tegen racistisch politiegeweld.