Vrijdag opent ’s werelds grootste winkel van modeketen Zara in Rotterdam. De opening van de nieuwste vestiging past binnen de nieuwe strategie van het Spaanse moederbedrijf Inditex, die zich richt op minder, maar grotere winkels. De nieuwe Zara-winkel is 9000 vierkante meter groot, verspreid over vijf verdiepingen, en zit in een voormalig C&A-pand aan de Coolsingel in Rotterdam.