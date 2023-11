Nederland, Canada, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland willen interveniëren in Myanmar om genocide op de Rohingya, een etnische minderheid die leeft in het westen van Myanmar. De landen hebben dit bekendgemaakt aan het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC), aldus een verklaring van het ICC die donderdag is gepubliceerd.