Techconcern Alibaba is fors lager geëindigd op de beurs in New York. Het Chinese bedrijf, onder andere groot in e-commerce, schrapt zijn eerdere plan om de divisie voor cloudsoftware apart naar de beurs te brengen. Amerikaanse beperkingen op de export van geavanceerde chiptechnologie naar China zaten die beursgang dwars. Het aandeel eindigde ruim 9 procent lager.