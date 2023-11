Cisco Systems ging donderdag ruim 12 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur zag de orders in het afgelopen kwartaal dalen, maar boekte desondanks wel meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het bedrijf was echter minder positief over het huidige kwartaal en het hele jaar, en verlaagde zijn omzetverwachting.