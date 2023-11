De Kansspelautoriteit en politie hebben in Dordrecht een illegale bingo opgerold. Bij een inval tijdens zo’n bingoavond werden te winnen prijzen als dure merkkleding, tassen en schoenen in beslag genomen. Hoe de organisator wordt bestraft, is nog niet duidelijk, maar organisatoren van illegale bingo’s en loterijen riskeren een hoge boete.