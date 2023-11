De vrouwelijke gorilla’s in Apenheul in Apeldoorn krijgen een nieuwe leider. Huidig leider Bao Bao gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Banjoko, die nu nog in een Franse dierentuin woont. Bao Bao krijgt met enkele andere gorilla’s een eigen eiland in Apenheul, zodat er straks twee gorillagroepen in Apeldoorn te zien zijn, aldus het dierenpark.