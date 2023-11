De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) passen „mogelijk” volgend jaar hun klimaatbeleid aan, nadat een onafhankelijke onderzoeksgroep dit als onvoldoende had beoordeeld. „Wie weet, volgend jaar kondigen we waarschijnlijk nog een nieuw klimaatplan aan”, zei de klimaatminister van het land Mariam Almheiri donderdag. De VAE is dit jaar ook voorzitter bij de klimaattop COP28.