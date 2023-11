Vakbond FNV, Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging blijven zich inzetten voor een totaalverbod op glyfosaat in Nederland. Ze laten dat weten in reactie op de stemming in Brussel over de onkruidverdelger. Omdat de lidstaten verdeeld zijn, kan de Europese Commissie het eigen voorstel nu doorzetten. Dat houdt in dat glyfosaat onder aangescherpte voorwaarden de komende tien jaar op de Europese markt mag blijven.