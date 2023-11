Netbeheerders willen hogere tarieven grootverbruikers bij drukte

Bedrijven die veel elektriciteit gebruiken moeten binnen enkele jaren mogelijk meer geld betalen voor stroom op drukke momenten. Brancheorganisatie Netbeheer Nederland heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd of TenneT als beheerder van het hoogspanningsnet in heel Nederland hogere tarieven mag vragen aan grootgebruikers tijdens spitsmomenten. Die tarieven moeten volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie gaan gelden voor onder meer bedrijven in de industrie en grote fabrieken.